Arriva-chauffeur laat jongen (17) in rolstoel in kou staan in Den Bosch: PVV stelt Statenvragen

Onverflout kijkt uit op Den Bosch en Den Dungen aan de Keerdijk en maakt de Linie 1629 op deze plek beleefbaar

2 maart DEN DUNGEN - Het is een nieuwe loot aan de Linie 1629 (Groene Vesting). Op de Keerdijk in Den Dungen is vrijdagmiddag de uitkijktoren Onverflout officieel in gebruik genomen. Wethouder Koos Loose nam samen met de twee kunstenaars die het werk maakten, de toren in gebruik.