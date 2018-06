Atletiekteam staat graag op podium, maar niet in volle hal Maurick College

Tijdens de middagpauze werden ze woensdag gehuldigd, het was volle bak met medescholieren het grote podium van het Forum. Het jongens atletiekteam (klassen 3-4) werd vrijdag in Papendal tijdens de finale van Olympic Moves - de grootste schoolsportcompetitie in Nederland - de nationale titel veroverde.

,,Op uw plaatsen ... klaar ... af", klinkt het uit de mond van Martin Vader, coördinator Maurick Talent Academy. Weifelend gaan de vijf sporters door de knieën maar voor een fraaie foto is dat niet voldoende. ,,Dan doen we even een Usain Bolt-actie", probeert Vader de jeugdige atleten te stimuleren. Maar ook daar gaat het vijftal niet bepaald in mee.

Prins Hendrik

,,In startpositie gaan staan op het podium dat wil natuurlijk niemand. Voor een vol stadion zouden we het niet erg vinden maar dit wel", laat Jimmy Coret lachend weten. Zijn teamgenoot Floris Nolet vult aan: ,,In een stadion is het niet voor je eigen schoolgenoten en ken je de mensen niet. Dan maakt het niets uit."

Drie van de vijf sporters van de kampioensploeg zijn lid van Prins Hendrik Vught: Floris Nolet (15), Dirk van de Loo (15) en Max van Velzen (15). Teamgenoten Jimmy Coret (16) en Tijmen van Hal (16) hebben een voetballende sportachtergrond.

Spanning was er volgens Jimmy Coret niet echt tijdens de finale. ,,Er heerste een gezellige sfeer en er was geen sprake van stress. Natuurlijk wil je op het moment dat je moet sporten wel knallen. Na drie onderdelen waren we er al vrij zeker van dat we zouden winnen." Tijmen van Hal: ,,Na afloop van de finale was er natuurlijk blijdschap. We hadden niet verwacht dat we zouden winnen maar tijdens de wedstrijd ging het steeds beter in vergelijking met de andere teams."