Auschwitz-overlevende Huffener-Veffer, die ook in kamp Vught zat, gestorven op 97-jarige leeftijd

Huffener-Veffer werd in 1943 met de rest van haar familie opgepakt en op transport gezet naar kamp Vught. Haar zusje en haar ouders werden korte tijd later gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibór in Polen, in de zogeheten kindertransporten. Meteen na aankomst werden ze vergast. Huffener-Veffer bleef in Vught, maar in 1944 werd ze alsnog gedeporteerd. Ze moest in de buurt van Auschwitz werken. Begin 1945, toen de Russen oprukten, moest ze mee met de dodenmars: door de vrieskou gingen ze langs dertien kampen. In april 1945 werd ze bevrijd.