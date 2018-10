Bedlegerige Vughtse wil met ‘Aladdin’ dromen van anderen vervullen

NM Kamp Vught komt voor nieuwe educatieve vleugel nog 1 miljoen tekort

24 oktober VUGHT - Er is nog een financieel gat van 1 miljoen euro maar de eerste werkzaamheden voor de nieuwe vleugel van NM Kamp Vught zijn gestart. Het herinneringscentrum wil in november 2019 heropenen. In het najaar wordt namelijk groots gevierd dat Brabant 75 jaar geleden is bevrijd.