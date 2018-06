Bekende veelpleger uit Vught gepakt dankzij cameraschild

VIDEO Ruit van huis in Vught sneuvelt door vuurwerk, leden van Satudarah gezien in de straat

15 juni VUGHT - Een ruit van een huis aan de Sint Elisabethstraat in Vught is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.00 uur geëxplodeerd. Buurtbewoners zijn zich rot geschrokken en zaten rechtop in bed. De knal was tot ver in de omgeving te horen.