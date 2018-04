Bestuurder blijft ongedeerd bij botsing met flinke schade bij Vught

video Sonja Barend krijgt DePetrus in Vught muisstil: 'Ze mag van mij zo weer op tv!'

14 april VUGHT - "Er zitten vandaag weer mensen in de kerk. Of was het hier in Vught nog altijd vol?". Sonja Barend zit vrijdagavond meteen op haar praatstoel op het podium van het nieuwe ontmoetingscentrum DePetrus in Vught. "Ze mag van mij zo weer op televisie kunnen", aldus één van de ongeveer honderd aanwezigen."