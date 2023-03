Bestuurscrisis in Vught nog lang niet voorbij: ‘Onderling vertrouwen moet beter’

Rotonde waar dodelijk ongeval plaatsvond in Vught op de schop; vanaf woensdag afgesloten voor alle verkeer

VUGHT - De rotonde Wolfskamerweg-Esscheweg-Vijverbosweg waar in 2021 een dodelijk verkeersongeval plaatsvond in Vught, gaat op de schop. Vanaf woensdag 22 februari is de rotonde afgesloten voor alle verkeer.