Beweegtuin in Vught bijna open: 'Mooi om zoveel ouderen in beweging te zien'

Wegpiraat (18) die mensenle­vens in gevaar bracht en monteur wilde omkopen was voorwaarde­lijk vrij

18 september SCHIJNDEL/VUGHT - De 18-jarige automobilist die vrijdag in Vught en Schijndel verschillende mensenlevens in gevaar bracht, is een bekende van de politie. De jongen was pas geleden onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten, meldt een woordvoerder aan het Brabants Dagblad. Na de dollemansrit vluchtte de Bosschenaar een fietsenwinkel in en probeerde hij een monteur om te kopen.