Beweegzaal basisschool De Springplank Vught vanwege fors gestegen prijzen mogelijk stuk soberder

Het klonk zo mooi. Slingeren als een aap in de jungle of springen op de bodem van de oceaan. Dat zou allemaal mogelijk worden in de nieuwe multifunctionele, innovatieve én interactieve beweegzaal die de Vughtse basisschool De Springplank in het centrum van Vught zou krijgen. De overspannen bouw en bijbehorende prijzen die de pan uitrijzen, gooien roet in het eten. De school moet het waarschijnlijk doen met een sobere variant gymzaal en ook die valt al een stuk duurder uit (bijna 3 ton) dan het vorig jaar juni beschikbare gestelde budget van 1 miljoen euro. Het oorspronkelijke plan kost in deze tijd ruim 1,6 miljoen euro.