Boerencol­lec­tief dreigt met stappen tegen Brabant om stallen­dead­line: ‘Boeren worden illegali­teit in gedwongen’

DEN BOSCH - Stichting Stikstofclaim dreigt naar de rechter te stappen als de provincie Noord-Brabant de stallendeadline niet laat varen. Het boerencollectief stelt in een brief aan het provinciebestuur dat het zeker voor rundveehouders ‘onmogelijk’ is om tijdig hun stallen te vernieuwen.