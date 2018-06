Bewoners betrappen inbreker op heterdaad in huis Vught

Vermoord, maar niet vergeten

7:19 Mirjam Schenkolewski. Meijer van de Kar. Marcel Polak. Hun namen werden in Vught voorgelezen in 1943. Ze moesten mee. Uit de barakken waar inmiddels de mazelen, schurft en rode hond heerste...richting Sobibor. Een 'kinderkamp' werd ze verteld. Maar eigenlijk wist iedereen wel beter. Bijna dertienhonderd baby's, peuters, kleuters en tieners onder de 16 jaar in twee treinen vertrokken toen naar het vernietigingskamp. Weg.