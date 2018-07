Bewoners Helvoirtseweg Vught niet blij met afsluiting van 'onveilige' Groenewouddreef

Vught is 'hartveilig'

13:21 VUGHT - Elke dag overlijden 35 mensen (landelijk) buiten het ziekenhuis aan een hartstilstand. Als er binnen 6 minuten gestart wordt met reanimatie en gedefibrilleerd wordt, is de overlevingskans groot maar dan moeten er wel voldoende AED's beschikbaar zijn. In Vught is dat sinds kort het geval.