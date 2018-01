Bezoeker betrapt op binnensmokkelen drugs voor bajesklant in PI Vught

Dronken Vughtenaar rijdt tegen verkeerspaal en moet rijbewijs inleveren

29 december VUGHT - Een 53-jarige man uit Vught heeft vrijdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij dronken in de auto was gestapt en door de politie betrapt werd in de Witte de Withstraat in Vught. Ook is hij aangehouden voor het rijden onder invloed.