Bijzondere onderscheiding voor ernstig zieke oud-militair uit Vught

Vereni­gings­man Frans Kortbeek (74) uit Vught na kort ziekbed overleden

12 juni VUGHT - Frans Kortbeek uit Vught, een verenigingsman in hart en nieren, is zaterdag 9 juni na een kort ziekbed overleden. Hij wordt morgen in besloten kring gecremeerd. Zaterdag vindt een afscheidsbijeenkomst plaats in Guldenberg in Helvoirt.