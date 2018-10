Boodschappen voor helft van prijs: topdrukte op allerlaatste dag Emté in Cromvoirt

VUGHT - Het Emté-filiaal in Cromvoirt sluit zaterdagmiddag om één uur haar deuren. Om de laatste voorraad op te maken, wordt alles in de winkel voor de helft van de prijs verkocht.

De winkel ging om acht uur ‘s ochtends al open. Ongeveer veertig klanten stonden op dat tijdstip al voor de deur te wachten. Een uur later waren de meeste schappen al nagenoeg leeg.

‘Nooit zo druk’

Volgens een medewerker was het ‘nooit eerder zo druk’ in de Emté. De tientallen bezoekers konden ‘s ochtends bij alle kassa’s terecht.

Na de sluiting van de Emté wordt de winkel omgebouwd tot een Coop. Die gaat op maandag 5 november open. ,,Wij zullen gedurende twee weken gesloten zijn om onze winkel om te bouwen naar een prachtig Coop-filiaal", meldde de Emté-vestiging op Facebook.

,,We zijn in ieder geval al heel nieuwsgierig en hebben er enorm veel zin in! Wij houden u uiteraard op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.“

Volledig scherm Lege schappen bij Emte in Cromvoirt © Bart Meesters/Meesters Multi Media

410 miljoen euro

Supermarktketen Emté is onlangs in handen gekomen van branchegenoten Jumbo en Coop. De twee partijen betaalden daarvoor in totaal 410 miljoen euro aan de huidige eigenaar, groothandelsbedrijf Sligro.

De verkoop betreft 130 supermarkten, de distributiecentra van Emté in Kapelle en Putten, een vleesverwerkingsfabriek in Enschede en het hoofdkantoor in Veghel. Emté was vorig jaar goed voor een omzet van 828 miljoen euro.