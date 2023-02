Bovenop de vulkaan besloot Seis docent aardrijkskunde te worden, met dank aan ‘held van het onderwijs’

met video Hardloper raakt zwaarge­wond bij aanrijding in Vught, met spoed naar ziekenhuis gebracht

VUGHT - Een hardloper is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Vught. De man werd geraakt door een auto, toen hij samen met een vrouw over de Lunettenlaan rende. Hij is in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

