Brand in vrijstaand huis in Vught, brandweer haalt gasflessen naar buiten

Achter ‘hordenko­nin­gin Bol’ timmert Peeters had aan de weg richting de Spelen, maar eerst het WK

Wat als het fenomeen Femke Bol er niet was geweest? Dan had de Bossche Cathelijn Peeters nu het Nederlandse record op de 400 meter horden in handen. Toch maakt ze zich op haar 26ste pas op voor haar eerste individuele start op een groot atletiektoernooi: de wereldkampioenschappen in Boedapest. ,,Ik zal nooit meer zeggen dat iets niet kan.”