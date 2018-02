Brand verwoest loods met dure auto's in Vught

KAART In deze Brabantse gemeenten zijn de koophuizen gemiddeld het duurst

31 januari VUGHT/OISTERWIJK - Wie op zoek is naar een koophuis in Noord-Brabant, betaalt gemiddeld het meest in Vught en Oisterwijk. Die gemeenten zijn volgens Woningmarktcijfers.nl namelijk de duurste koopgemeenten van Noord-Brabant. Op zoek naar wat goedkopers? Dan zijn Bergen op Zoom en Roosendaal de juiste gemeenten.