Broeder, oud-schooldirecteur en JJ-er Theo Rath (87) overleden

In 1963 werd hij hoofd van de Willibrordusschool (nu de Wieken) en bleef dat tot 1990. Hij werd geboren in Rotterdam maar voelde zich een echte Vughtenaar. Rath stimuleerde de komst van een speelleerklas, en vroeg aandacht voor aansluiting van overgangen in de onderwijstypes waar kinderen mee te maken krijgen. In overleg met de parochie kwamen er kinder- en jongerenmissen, maar ook kinder- en jongerenkoren.

Duizendpoot

Daarnaast was Rath actief voor de Schooladviesdienst Vught en andere onderwijsinitiatieven. Hij was een duizendpoot want hij zette zich ook in voor kansarmen, de stichting J.E.E.P. Vught, jeugdinstuiven in de weekeinden, en hij stond aan de wieg van de Jeugdweek. Meer dan 40 jaar was hij vrijwilliger bij het Jeugd- en Jongerencarnaval. Als voorzitter, toezichthouder, maar ook glazenophaler. En hij werd actief binnen de Vincentiusvereniging in Vught. In 2015 opende hij als afzwaaiend bestuurslid samen met burgemeester Roderick van de Mortel nog het nieuwe pand van de Vughtse Vincentiusvereniging.