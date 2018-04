Burgemeester opent nieuw restaurant annex viswinkel in Vught

Ernst Jansz klinkt volwassen in Verkadefa­briek

22 april DEN BOSCH - Over het algemeen wordt de naam Ernst Jansz nog steeds als eerste in verband gebracht met Doe Maar. De geboren Amsterdammer, een multi-talent bij uitstek, heeft echter zovéél extra pijlen op z'n boog. Zaterdagavond in de Verkadefabriek leverde hij samen met zijn band daarvan nogmaals het bewijs.