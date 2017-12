Buurtbewoner over ernstig auto-ongeluk in Vught: 'Ik heb haarscherpe beelden'

Fietser le­vens­be­drei­gend gewond na zware aanrijding in Vught, automobilist opgepakt

6:14 VUGHT - Bij een aanrijding in Vught is woensdagavond een fietser zeer ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond halfelf op de Helvoirtseweg in Vught, ter hoogte van de spoorwegovergang.