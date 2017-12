Celbrandje in gevangenis Vught snel geblust, gedetineerde naar ziekenhuis

Meerdere brandweerauto's, een ambulance en politie meldden zich kort na 19 uur bij de poort van de penitentiaire inrichting in Vught na de brandmelding. Die bleek te zijn uitgebroken in één van de cellen. De brandweer kon het vuur snel doven. Volgens een woordvoerder van de gevangenis is de gedetineerde die in de cel huisde hierbij niet gewond geraakt, maar toch voor controle naar het ziekenhuis gebracht. ,,Dat is voor de zekerheid gedaan, je hebt met zo'n brandje toch rookontwikkeling in een cel".