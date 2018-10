Communicatie rondom Vughtse Regeling nog duidelijker

Vught mag van rechter 'afval-, seks en drugsdreef' niet afsluiten

13:54 VUGHT - De Groenewouddreef in Vught mag níet worden afgesloten. Dat heeft de rechter deze week bepaald. Afsluiten van het onverharde pad is volgens de rechter in strijd met de Wegenverkeerswet. Het pad komt uit op de N65 en is volgens de gemeente 'onveilig'.