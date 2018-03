D66-er Hans Togtema uit Vught start anti-campagne: Stem níet op mij!

De Vughtenaar is al zo'n acht jaar bestuurslid van Samen Voor Vught, een club die zich namens bewoners inzet voor een zo goed mogelijke uitvoering van de plannen rondom het spoor en de N65. ,,Maar juist op dit punt heeft D66 de afgelopen jaren niets voor de bewoners bereikt", verklaart Togtema zijn oproep. ,,Met mijn plek op de kieslijst van D66 lijkt het misschien dat ik vind dat de partij het goed doet op het gebied van infrastructuur. Dat is helaas niet het geval. Dus vraag ik mensen om níet op mij te stemmen."

Dorpsgenoot Xavier Waelkens deelt de oproep van Togtema. ,,De beleving en ervaring van Togtema sluiten goed aan bij mijn kijk op de ondermaatse prestaties van dit gemeentebestuur en in het bijzonder van D66", aldus Waelkens die oproept vooral niet op D66 te stemmen en het bericht verder te verspreiden. ,,Met eenieder die in de spoorzone of aan de N65 woont en waarde hecht aan zijn nachtrust en woonplezier!"

Kieslijst

Togtema geeft aan dat vooral het afgelopen half jaar, na het samenstellen van de kieslijst, zijn gedachten en die van D66 botsen. Toch blijft hij lid. ,,Landelijk gezien ben ik het op veel punten met D66 eens maar lokaal spelen er andere belangen. Het spoor en de N65 zijn dé belangrijkste thema's in Vught de komende jaren en D66 Vught zegt op dit gebied van alles te bereiken maar het tegendeel is waar. Daarnaast heerst er een gesloten cultuur en vooral een 'alles gaat goed sfeer'. Voor een volwassen discussie is geen ruimte, men maakt geen gebruik van de expertise die binnen de partij aanwezig is en komt dan ook nog eens met een magazine waarin staat wat er allemaal bereikt is terwijl D66 hier helemaal geen aandeel in heeft gehad."

Volgens Togtema worden bewoners nauwelijks betrokken bij de keuze voor een verdiept spoor, is de Vughtse regeling min of meer gejat van PvdA/GL en wordt niet geacteerd op veiligheid. ,,Er zijn recent twee incidenten geweest bij de overweg Loonsebaan. Een kind van 5 is daar onder de spoorbomen doorgeschoten. Een oudere mevrouw werd bijna verrast door een derde trein. De wethouder is gevraagd en heeft toegezegd om met een plan te komen om de veiligheid te verbeteren. Inmiddels zijn we 4 maanden verder zonder concrete actie."

Reactie