De motor van Jeugd Aktief loopt op mengsel van eenvoud en vertrouwen

Schoorvoetend betreden Josefien Kraan(10) en Donna Roijmans(11) uit Vught een bejaarde oefencontainer van de brandweer. Hun mond en neus zijn verborgen achter een (verplicht) veiligheidskapje, wat hun waakzaamheid heeft vergroot. Binnen in de container zorgt een dikke wolk ervoor dat ze nauwelijks nog iets kunnen zien. Angstvallig knijpen ze in elkaars hand, want met een dergelijke hachelijke onderneming krijgen ze niet iedere dag te maken. Opeens komen de twee op het lumineuze idee hun voeten te gebruiken om de boel verder te verkennen. Tot hun grote schrik en verbazing ontwaren ze enkele ontzielde poppen die zich op de onzichtbare bodem van het alternatieve spookhuis bevinden.

"Behoorlijk eng, al weet je stiekem diep in je binnenste dat het allemaal goed afloopt", reageert Roijmans even later. De twee vriendinnen die beiden naar groep 8 van BS De Schalm gaan, verheugen zich nu al op de logeerpartij die hen woensdag- en donderdagnacht op het terrein te wachten staat. "We zijn van plan flink wat snoep mee te nemen in de tent. Het lekkerst vind ik de zure matjes, die gaan er bij mij altijd in als koek", weet Kraan. "Gelukkig slapen we apart van de jongens, zodat we ongestoord onze gang kunnen gaan", vult Roijmans aan. "Mocht een jongen het toch wagen onze tent binnen te dringen dan schoppen we hem eruit, let maar eens op!"

Vliegende brigade

"De mogelijkheid om te overnachten vormt vanzelfsprekend een extra dimensie tijdens deze jeugdweek. De indeling hangt af van de leeftijdscategorie. Net als bij alle andere activiteiten gaan we uit van vier categorieën: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Daarnaast is er een zogenaamde Vliegende Brigade, voor een deel brugpiepers die noch als deelnemers noch als begeleiders kunnen worden aangemerkt. Wat je ziet is dat veel ouders en begeleiders een grenzeloos vertrouwen hebben in ons als organisatie. Tja, de afgelopen jaren hebben we dat vertrouwen langzaam maar zeker weten op te bouwen. Een goede mond-tot-mondreclame doet de rest!", verduidelijkt voorzitter Sander Pieters(37). "Een ander sterk punt is dat we ons hoofdzakelijk richten op eenvoudige activiteiten. Denk daarbij aan een spooktocht op de Vughtse Heide, een tikspel of het bouwen van hutten. Vanwege de droogte zijn er geen kampvuren; als alternatief hebben we gekozen voor een verlichte vijver met fontein. Oók mooi!"

Jubileumeditie