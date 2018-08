Dieven stelen voor duizenden euro's aan hekken rondom natuurgebieden Vught en Vlijmen; 'We staan compleet perplex'

Het betreft hekken van Natuurmonumenten én Staatsbosbeheer die stonden aan de Honderdmorgensedijk in Vught, Deutersestraat in Cromvoirt en de Vliedbergweg in Vlijmen. Volgens boswachter Sander Verwoerd gaat om tussen de 15 en 20 hekken in de natuurgebieden Rijskampen, Honderdmorgen en Vlijmens Ven. Een aantal is zelfs op klaarlichte dag, zaterdagochtend, meegenomen. ,,Een schadepost van duizenden euro’s", aldus de boswachter Communicatie en Beleven van Natuurmonumenten. ,,Wij staan hier compleet perplex van."