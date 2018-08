Dieven stelen voor duizenden euro's aan hekken van Natuurmonumenten

Volgens boswachter Sander Verwoerd gaat om zo’n 16 hekken in de Gement tussen Vught en Vlijmen waarvan een aantal zelfs op klaarlichte is meegenomen. ,,Dus voor duizenden euro’s", aldus de boswachter Communicatie en Beleven van Natuurmonumenten. Hij roept getuigen op zich te melden.

Koeien

Volgens De Rouw wordt er wel eens vaker een hek of verkeersbord gestolen. ,,Dan hebben we het meestal over baldadigheid. Maar in deze getale is best bijzonder. Dat gebeurt bewust. Dat moet ook iemand gezien hebben, zou je zeggen. Het gaat de dieven waarschijnlijk om het ijzer."