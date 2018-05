Dikke vijftig deelnemers voor NK Drone Racen in Vught: 'Vliegen met een drone geeft mij vrijheid'

VUGHT - Ruim 50 'piloten' uit binnen- en buitenland hebben zaterdag meegedaan met het Nederlands Kampioenschap Drone Race. De tweede nationale voorronde werd op het terrein van vliegclub The Hawks aan de Rijskampenweg in Vught.

Tientallen zelfgemaakte drones vlogen vaak met een snelheid van over de 100 kilometer per uur, langs, over en door de hindernissen. Bart van Maarle uit Vught vloog een thuiswedstrijd.

,,Het is echt vliegen", zegt hij enthousiast. ,,Voordat je het weet, vergeet je door die virtual reality videobril op je hoofd dat je op een stoeltje zit. Je denkt en voelt dat je echt in die drone zit en aan het vliegen bent. Vliegen geeft vrijheid. Je kunt allerlei trucjes doen en bijvoorbeeld ook salto's maken."

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Een deel van het 'drone-parcours' in Vught © Peter De Bruijn

Tijdens de tientallen races achter een hoog net voor de veiligheid van het publiek zijn geregeld doffe klappen te horen. Drones die tegen de hindernissen vliegen. ,,Ze kunnen heel veel hebben", zegt Bart geruststellend. ,,Af en toe is er een propellertje kapot Men vliegt met heel veel passie. Ze bouwen ook met veel passie. Je kunt er prachtige video's mee maken. Niet zo lang geleden nog met 160 kilometer boven een veld met rozen. Zo gaaf!"

Quote Het is oefenen, oefenen en nog eens oefenen Bart van Maarle

Bart haalt de finale niet op zijn thuiscircuit in Vught. Hij eindigt rond de achttiende plaats. ,,De eerste keer is moeilijker dan fietsen", aldus Bart, ,,maar ik krijg er steeds meer gevoel voor. Het is oefenen, oefenen en nog eens oefenen."

Dino Joghi uit Amsterdam wint de voorronde in Vught. ,,Het was een spannende finale. Ik heb hier nog nooit gewonnen. Ik probeerde veilig te vliegen. Mijn passie zit vooral in winnen. Dat is vandaag gelukt."

Er worden in Nederland zeven voorrondes gehouden. De snelste piloten gaan naar de finale om het Nationaal Kampioen Drone Racen. Waar die finale is, is nog geheim.