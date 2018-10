'Dit mag niet gebeuren, Theater de Speeldoos moet open blijven'

Het doemscenario dat theaterdirecteur Harry Salfischberger en bestuursvoorzitter Michel Wouters gisterenavond schetsten - sluiting van Theater de Speeldoos - kwam gisterenavond hard aan in Vught. Docenten, verenigingen en andere aanwezigen reageerden vol ongeloof. 'Dit kan toch niet, dit mag niet gebeuren', was een veelgehoorde kreet. ,,Waar moeten we dan naartoe", vroeg Peter Dijkhuizen van Orkest Toermalijn zich af. ,,In Vught is geen andere locatie met deze faciliteiten beschikbaar. Dit is een huis voor verenigingen. De gemeente moet blij zijn dat er in zo’n herkenbaar gebouw zoveel culturele activiteiten zijn. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de gemeenteraad dit besluit terugdraait. Op deze manier breken ze de cultuursector af. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."