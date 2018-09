Dochtertje (10) van Joyce ontsnapt aan aanrijding dollemansrit Vught: 'Het scheelde centimeters'

Wegpiraat (18) zorgde ook voor gevaar op A65 en schokt ouders: 'Onze dochter had dood kunnen zijn'

13:11 VUGHT - De 18-jarige Bosschenaar die vrijdagmiddag een spoor van vernieling achterliet tijdens een dollemansrit in Vught, zorgde even daarvoor ook voor levensgevaarlijke situaties op de A65. Volgens de politie haalde de bestuurder diverse malen in over de dubbele doorgetrokken streep en reed hij veel te hard.