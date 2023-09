Dorstige reizigers krijgen water van hulpdiensten na stilvallen trein bij Helvoirt

Zonder mobieltjes lijkt de kantine van het Sint-Janslyceum wel een café, leerlingen praten weer!

DEN BOSCH - Van de klas in de kluis. Een bijzonder gezicht deze ochtend op het Bossche Sint-Janslyceum. De smartphones verdwijnen bij binnenkomst massaal in de kluisjes en de 1900 leerlingen lopen in groepjes al pratend naar de leslokalen.