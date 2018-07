Drie Molukse mannen brengen in NM Kamp Vught een ode aan Molukse vrouwen

Gevangenen PI Vught lassen, schuren, lakken en monteren tuinmeu­bels voor personeel

5 juli VUGHT - 'Van binnen voor buiten', dat is de toepasselijke naam van het nieuwe tuinmeubilair voor het personeel van de PI Vught. De gevangenen hebben de tafels en banken gemaakt. In het ontwerp is een traliewerkje verwerkt: een knipoog naar het verblijf in een gevangenis.