Eerste echte 'voorschool' van Vught opent in De Avonturier

1668 euro voor het goede doel bij Zuiderwa­ter­li­nie­fes­ti­val, 2200 bezoekers nemen kijkje bij fort

25 juni VUGHT - Tijdens het Zuiderwaterliniefestival in en om Fort Isabella in Vught is afgelopen weekeinde 1.688 euro opgehaald voor Dream4Kids. Stichting Dream4Kids organiseert droomdagen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een jeugdtrauma.