'EngelenTafel' Vught spreidt haar vleugels verder uit

Een warme kerstavond met oprechte aandacht voor mensen die anders alleen zouden zijn. Dat is het doel van EngelenTafel. Een initiatief van Jeannette Saatrube uit Vught dat zich als een olievlek verspreidt over de regio. Steeds meer 'engelen' ontfermen zich over mensen die juist tijdens kerst huiselijkheid en samenzijn missen. Saatrube startte er vijf jaar geleden al mee. Na publiciteit vorig jaar volgden velen haar voorbeeld. ,,Het inspireert mensen. Vorig jaar zijn er bij mij 24 tafels gemeld maar dat waren er misschien wel meer. Het is ook niet de bedoeling dat ik het allemaal organiseer. Ik lever tips, informatie en promotiepakketjes. Gastgezinnen nemen zelf het initiatief."