Extra wethouder voor N65 en PHS Vught

PvdA/GL Vught baalt van 'illegale' start golfbaan Bernardus in Cromvoirt

25 mei CROMVOIRT - Golfbaan Bernardus in Cromvoirt is prachtig, een aanwinst voor Cromvoirt en omgeving en een boost voor de werkgelegenheid en toerisme, maar dat de accommodatie al open is voordat de vergunning is afgegeven, vindt PvdA/GL Vught niet erg netjes.