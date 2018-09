Fietsmonteur in Vught vindt voortvluchtige op de wc: man zat daar al een uur nadat hij ontsnapte bij wilde achtervolging

UpdateVUGHT - Een fietsmonteur keek vrijdagmiddag raar op toen hij naar de wc ging in fietsenwinkel ExtraBike in Vught. Hij vond daar rond 16.00 uur een man die op de vlucht was voor de politie na een heftige achtervolging door het dorp.

Het begon ongeveer een uur eerder toen een auto in Vught een stopteken van de politie negeerde. De auto ging er met hoge snelheid vandoor en werd door meerdere politieauto's achtervolgd. Ooggetuigen zouden de auto onder andere hard over het Moleneindplein hebben zien scheuren en langs basisschool De Avonturier aan de Lidwanastraat. Daar reed hij zelfs een stuk over de stoep waardoor mensen aan de kant moesten springen, aldus een ooggetuige.

Uiteindelijk crashte de auto ongeveer op de kruising van de Lidwinastraat met de Baarzenstraat. De bestuurder raakte de controle over het stuur kwijt en kwam zelfs bovenop een andere auto terecht nadat hij een lantaarnpaal ramde.

Op de wc

Die crash gebeurde voor de fietsenwinkel van Pascal van de Sande. ,,We stonden met z'n allen buiten te kijken naar wat er allemaal gaande was. We zagen hoe één verdachte meteen in de kraag gegrepen kon worden en werd vastgebonden aan een lantaarnpaal. Een andere ging ervandoor". Van de Sande heeft de laatstgenoemde zelfs nog even achterna gerend. ,,Hij kwam krom lopend voorbij en ik wist op dat moment nog niet wat er was dus vroeg ik of ik iets voor hem kon doen. Hij zei dat hij gevallen was. Toen ik al die politie zag, geloofde ik daar niets meer van." Op dat moment ging de verdachte er echter snel vandoor, op de hielen gezeten door meerdere politieauto's.

Door alle consternatie die daar buiten gebeurde, hadden de medewerkers van de fietsenwinkel één ding niet in de gaten: een van de verdachten liep namelijk achterom de winkel binnen en is daar op de wc gaan zitten. ,,Onze monteur moest naar de wc, maar die was bezet. Alleen stond al het personeel gewoon in de zaak", vertelt Van de Sande nog altijd een beetje aangedaan. ,,Die man heeft onze monteur nog vastgepakt en zelfs geld geboden als hij niets zou zeggen. Het kostte even wat moeite en we hebben wat moeten stoeien maar uiteindelijk hebben we hem vast kunnen houden tot de politie het over kon nemen."

Het zou dus gaan om in totaal drie verdachten. Waarom zij echter op de vlucht gingen en een stopteken kregen, is nog niet bekend.