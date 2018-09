Filerijden tussen Esch en Vught bij afscheid van 19-jarige Bente van Velthoven

Theater de Speeldoos Vught voert per direct structure­le en 'wellicht pijnlijke veranderin­gen' door

25 september VUGHT - 'De Speeldoos ontkomt er niet aan om per direct structurele en wellicht pijnlijke veranderingen door te voeren'. Dat schrijft theaterdirecteur Harry Salfischberger in een brief aan docenten en andere relaties. Wat die veranderingen zijn, is (nog) niet bekend. Maandag 1 oktober vindt een informatie-avond plaats over de toekomst van het Vughtse theater. De avond begint om 20.30 uur.