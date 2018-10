Filmmarathon ‘Verzet’ in Theater de Speeldoos Vught

Vanwege het Jaar van Verzet is gekozen voor drie films waarin het verzet en de strijd voor rechtvaardigheid centraal staan. De films ‘Die Fälscher’ en ‘Bankier van verzet’ hebben met elkaar gemeen dat ze gaan over de waarde en het belang van geld voor oorlogsvoering en verzet. De derde film ‘Woman in gold’ gaat over de strijd om iets van persoonlijke waarde, in dit geval een schilderij van Gustav Klimt dat door de Nazi’s geconfisqueerd is.