Fort Isabella en gemeente Vught vieren met ‘Nacht van de Nacht’ de duisternis

Gids

Het gebied rondom Fort Isabella draagt tal van historische bijzonderheden. De gids vertelt bijvoorbeeld over het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 waaraan stormaanvallen op deze vestingwallen voorafgingen. De executie van Franse inwoners van ’s-Hertogenbosch in 1794 op de vestingwallen van Fort Isabella. Maar ook het schootsveld richting de Gement en de aanwezigheid van monumentale limietpalen worden toegelicht. Aanmelden kan door e-mail te sturen naar stichting@fortisabellakazerne.nl.

Gemeente

Ook de gemeente Vught neemt deel door het doven van de lichten van het gemeentekantoor en het raadhuis en roept ook haar burgers op (overbodige) verlichting uit te schakelen of te verminderen tijdens de ‘Nacht van de Nacht’. ,,Door lichten te doven wordt energie bespaard. We stoten minder CO2 uit en beperken de negatieve effecten van lichthinder op gezondheid, natuur, dieren, etc. Dit past goed in de duurzaamheidsambities die de gemeente Vught heeft", aldus de gemeente. ,,Helemaal zonder licht kunnen we niet. Denk hierbij aan verkeer en vervoer in donkerte en veiligheid. Als in die situaties energiezuinige en gerichte (led)verlichting toegepast wordt, draagt dit ook weer bij aan het voorkomen van energieverspilling en genoemde negatieve effecten. De Nacht van de Nacht is een initiatief van natuur en milieufederaties.”