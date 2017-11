Gaslek ontstaan in Vught tijdens graafwerkzaamheden

Angèle van de Water volgt Jos Wegdam op als centrummanager in Vught

24 november VUGHT - Jos Wegdam is gestopt als centrummanager in Vught. De Vughtse onderneemster Angèle van de Water volgt hem op. Waarom Wegdam is gestopt, is volgens Van de Water niet bekend. ,,En ook niet belangrijk, we willen vooruit kijken."