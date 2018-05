Geen gewonden na fikse botsing op kruising Laagstraat in Vught

Speeldoos Vught presen­teert theaterpro­gram­ma maar worstelt nog met cultuuredu­ca­tie

8 mei VUGHT - Het programma voor het nieuwe theaterseizoen is bekend. De voorverkoop van de diverse voorstellingen en concerten in Theater de Speeldoos is gestart. Hoe het verder moet met de buitenschoolse cultuureducatie is nog onduidelijk.