Geen steun voor poging van D66 Vught om oude beuk alsnog te behouden

Brand bij gespeciali­seer­de zorginstel­ling in Vught, een persoon aangehou­den

26 september VUGHT - Bij Reinier van Arkel is woensdagmiddag omstreeks 14.00 brand uitgebroken. In de gespecialiseerde zorginstelling, te vinden aan de Parklaan in Vught, is een persoon aangehouden.