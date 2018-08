Gemoedelijke rivaliteit bij voetbalfans in Vughts café

VUGHT - Supporters van rivaliserende eredivisieclubs volgen regelmatig gezamenlijk wedstrijden van hun favorieten in een gemoedelijke sfeertje bij de Rio Bar in Vught. Zo ook deze zondag.

De eredivisie is dit weekend weer begonnen. Fans van de clubs volgen in gescheiden vakken in stadions, uit veiligheidsoverwegingen, de verrichtingen van hun favorieten. Maar bij de Rio Bar in Vught bekijken supporters probleemloos gezamenlijk bij een pilsje de duels van hun clubs via FOX Sport op vier grote schermen.

,,Omdat dit een gemoedelijk café is waar iedereen elkaar kent en echt voor het voetbal en de gezelligheid komt. Met alle respect voor elkaars cluppie", verklaart uitbaatster Sharon Verhoeven, Johan Paymans (51), fanatiek supporter van Feyenoord , beaamt dat aan de bar van het Vughtse voetbalcafé.,, Of je nu voor Feyenoord, Ajax of PSV bent, maakt hier helemaal niks uit. Natuurlijk word je weleens gedold door andere bezoekers als je cluppie verliest, maar dat gebeurt altijd met een een gemoedelijke rivaliteit en nooit met ordinair e scheldpartijen. Natuurlijk is de sfeer in het stadion bij wedstrijden onvergelijkbaar, maar voetbal kijken in dit café is een prima alternatief ."

Feyenoord

Paymans zag zondagmiddag in het Vughtse voetbalcafé , in gezelschap van Ajax-fan Dennis Meijs (29) en PSV-supporter Stephan Wierema (27), 'zijn' Feyenoord met 2-0 verliezen van De Graafschap. ,,Ach van de Superboeren kun je verliezen, maar van de boeren uit Eindhoven wonnen we vorige week voor de Johan Cruijff schaal. Dus daarom denk ik dat we dit seizoen toch kampioen worden", hield Paymans er de moed in.