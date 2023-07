Parochie ziet aanpassin­gen Mgr. Bekkers­plein niet zitten: ‘Dan hebben we geen kerkplein meer’

HAAREN - De Sint Jozef Parochie, waar de Sint Lambertuskerk in Haaren onder valt, is niet te spreken over de herinrichting van het Monseigneur Bekkersplein. Deze week vindt er een gesprek plaats tussen de parochie en wethouder Dion Dankers om de plooien glad te strijken.