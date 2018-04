'Gevaarlijkste Chileen' blijft langer vast in EBI in Vught

Vughts Museum heeft na 3,5 jaar eindelijk weer een 'thuis' in DePetrus

13:26 VUGHT - Het Vughts Museum heeft na 3,5 jaar eindelijk weer een dak boven haar hoofd. Het museum is één van de nieuwe bewoners van DePetrus. Het nieuwe ontmoetingscentrum werd afgelopen weekend geopend in de gerestaureerde Petruskerk in het centrum van Vught.