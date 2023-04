Gevangenis pakt parkeeroverlast aan met tijdelijke garage; foutparkeerders op de bon

Treinen tussen Den Bosch en Boxtel rijden weer

ESCH - Tussen Den Bosch en Boxtel in Noord-Brabant rijden sinds woensdagochtend weer treinen, nadat het treinverkeer er een tijd stil had gelegen omdat dassen burchten hadden gegraven onder het spoor. Volgens een woordvoerder van de NS is de dienstregeling er zoals gebruikelijk opgestart en zijn er geen bijzonderheden te melden over het traject.