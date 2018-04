Gewone vacatures werken niet meer; de IJzeren Man werft personeel met een festival

Man steekt medegevangene met schilmesje in PI Vught: 6 jaar cel voor poging moord

4 april DEN BOSCH - Een 31-jarige man is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor een poging tot moord op een medegevangene (51) van de PI in Vught. De man stak zijn medegeditneerde met een aardappelschilmesje in de hals, daarna bedreigde hij een medewerker van de PI met hetzelfde mes. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel geëist.