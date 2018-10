‘Goederentreinen moeten van spoortraject rond Den Bosch, gezondheid in gevaar’

Honderden spoorbewoners uit Boxtel, Den Bosch, Esch, Vught en Zaltbommel hebben gisteren zo'n twintig grote klanten van ProRail met klem verzocht hun goederentreinen van het spoortraject Meteren-Boxtel te halen. ,,De mate van hinder en slaapverstoring is zo ernstig dat het geluid, de trillingen en het fijnstof de gezondheid van vele gezinnen met kinderen aantast", verklaren de bewoners in een gezamenlijke brief aan de spoorgoederenvervoerders.