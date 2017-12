Grote politie-actie in Boxtel en Vught: duizenden auto’s gescand in strijd tegen criminaliteit

Bejaard park Huize Bergen Vught mogelijk bekroond tot monument

6 december VUGHT - Vanaf het bordes heb je zicht op de slingervijver met eiland en het grote gazon met diverse oude en zeldzame bomen, waarvan de oudste wel 130 jaar oud is. Iedereen zal het erover eens zijn dat het park van Landgoed Huize Bergen aan de Glorieuxlaan in Vught een betoverend plaatje is. De monumentencommissie van de gemeente Vught pleit voor een monumentale status van het park.