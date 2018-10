Grote vertraging op de weg rond Den Bosch: twee rijstroken dicht op A2, lange file op A59

Rechtszaak 'Maurick­beuk' geschorst; Vught moet huiswerk opnieuw doen

6 oktober VUGHT - De rechtszaak over de 'Maurickbeuk' in Vught is vrijdagochtend geschorst. De waardevolle boom moet in ieder geval tot dinsdag 30 oktober blijven staan. Dan wordt de zaak hervat. De herinrichting van de Boxtelseweg en omgeving dreigt te worden vertraagd.